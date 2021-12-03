В ЕАЭС предложили создать Евразийское космическое агентство

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Такую идею озвучил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на Деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция», который прошел 3 декабря в Москве. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал предложение «актуальным и востребованным», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В приветственном слове к участникам форума Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса.

«Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы», - сказал Михаил Мясникович.

Он напомнил, что в июле 2020 года была утверждена Межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух российско-белорусских космических аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.

«Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами Союза. В первую очередь, это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое», - подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин остановился на перспективах сотрудничества государств ЕАЭС в других направлениях космической деятельности – к примеру, в рамках программы мониторинга околоземного пространства «Млечный Путь».

«Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность. В Беларуси это прежде всего «Пеленг», где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан – это, безусловно, Байконур и СбИК – завод, построенный по технологии «Airbus», он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это - в копилке нашего сотрудничества», - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Он привел пример Европейского космического агентства, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании.

«Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства», - заявил Дмитрий Рогозин.

Участники форума поддержали инициативу главы «Роскосмоса». В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере является основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве. «Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса», - сказал он.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что «идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована».

«Думаю, что проекты «Роскосмоса» интересны всем странам ЕАЭС. В частности, проект «Сфера», который предполагает обеспечение доступа к широкополосному интернету, точно был бы интересен Кыргызстану, который неоднократно ставил вопрос о дороговизне интернет-трафика. Думаю, что с помощью этого проекта можно было бы эту задачу решить», - отметил министр ЕЭК.

На форуме также выступили первый заместитель Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов, председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Баубек Оралмагамбетов, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый, президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Денис Кравченко и другие.