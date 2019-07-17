В ЕАЭС появится Консультационный совет по курсовой политике государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопросы в сферах таможенного и технического регулирования, финансовой политики, торговли, конкуренции, цифровизации, функционирования внутреннего рынка стран Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Коллегия ЕЭК одобрила проект Соглашения о Консультационном совете по курсовой политике государств ЕАЭС.

Документ разработан на основании положений Договора о Союзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств Союза.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений. Среди задач Совета – развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие.

Документ будет направлен в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования.