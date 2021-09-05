В ЕАЭС началась разработка межгоспрограммы в области энергетического машиностроения

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Ход работы по подготовке межгосударственной программы по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах Евразийского экономического союза обсудил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян с ректором Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») Николаем Рогалевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Во время визита в НИУ «МЭИ» Артак Камалян отметил особую значимость разрабатываемой межгоспрограммы для всех государств Союза, а также выразил готовность Комиссии способствовать ускоренному продвижению работы по подготовке проекта.

«Промышленный блок ЕЭК провел большую работу по этой теме: разработал концепцию проекта, обсудил с государственными органами наших стран и внес на рассмотрение органами Союза. В результате проект поддержан Советом Комиссии – в апреле этого года принято соответствующее решение, – отметил Артак Камалян. – Теперь наша задача заключается в доработке проекта и его внесении на утверждение главами правительств стран ЕАЭС».

В результате реализации межгоспрограммы будут созданы технологии, материалы и устройства, способствующие успешному развитию отрасли промышленного производства современных средств мониторинга объектов распределенной энергетики, а также управления ими, интеграционных систем энергетического оборудования, обеспечивающих связь различных источников малой возобновляемой и распределенной генерации, систем накопления для обеспечения энергетической и экологической безопасности и независимости государств ЕАЭС.

В рамках рабочего совещания на площадке НИУ «МЭИ» представитель Минпромторга России также подтвердил заинтересованность российской стороны в разработке и последующей реализации межгоспрограммы в области энергетического машиностроения.

В свою очередь Николай Рогалев ознакомил участников совещания с научно-образовательной инфраструктурой Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, Института электроэнергетики и Центра Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», а также подробно рассказал о проводимых исследованиях и разработках.