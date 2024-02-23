В ЕАЭС изменились требования к пищевым добавкам

Изменения в технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) вступают в силу с 27 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Как напомнили в МТИ РК, соответствующее решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 августа 2023 года.

Данные изменения разработаны казахстанской стороной совместно с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС с привлечением казахстанского научного круга, специалистов Казахской академии питания.

Изменения предусматривают исключение из перечня разрешенных пищевых добавок и ароматизаторов 19 позиций. Это такие добавки как: танины пищевые, консервант дифенил, регулятор кислотности лактат аммония и другие. Данные позиции были исключены в связи с утратой актуальности, отсутствием вреда для здоровья либо переносом в отдельную категорию, поскольку не являются пищевой добавкой.

При этом данный перечень дополнен 6 позициями (сополимер метакрилата основной, нейтральный, анионный и другие).

Также обновлен понятийный аппарат, скорректирована область применения отдельных пищевых добавок, требования к маркировке. Если раньше на упаковке в составе продукта указывались только код «Е» и числовой индекс, то теперь также необходимо будет указать назначение добавки (стабилизатор, загуститель или краситель).

Это позволит обеспечить информированность потребителей о составе пищевой продукции, в частности о пищевых добавках, ароматизаторах, технологических вспомогательных средствах, влияющих на безопасность такой продукции.

Следует отметить, что для обеспечения плавного перехода бизнеса к новым требованиям в январе т.г. Коллегия ЕЭК установила переходной период.

Так, документы об оценке соответствия, выданные до вступления в силу новых требований, действительны до 27 февраля 2027 года (36 месяцев). При наличии таких документов до указанной даты также допускается производство и выпуск в обращение продукции, а также ее маркировка в соответствии с ранее установленными требованиями.