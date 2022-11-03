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В ЕАЭС договорились о дополнительных мерах по продвижению промпродукции в третьи страны

3 Ноября 2022, 03:00
В ЕАЭС договорились о дополнительных мерах по продвижению промпродукции в третьи страны
3 Ноября 2022, 03:00

В ЕАЭС договорились о дополнительных мерах по продвижению промпродукции в третьи страны

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принят перечень дополнительных мероприятий по продвижению промышленной продукции государств Евразийского экономического союза на рынки третьих стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Наращивание современной испытательной базы в ЕАЭС для экспорта – одна из актуальных задач, от решения которой зависит результативность экспортной деятельности наших производителей на внешних рынках. Это позволит снизить издержки сертификации в третьих странах и сохранить конкурентоспособность производителей Союза в текущей экономической ситуации», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Принятая Коллегией ЕЭК рекомендация поможет информировать сертифицирующие организации о перспективных направлениях поставок промышленной продукции с учетом отраслевых и экспортных приоритетов стран ЕАЭС, а также будет способствовать развитию в Союзе новых механизмов поддержки экспорта.

«Настоящая рекомендация является маркетинговой информацией для испытательных лабораторий стран Союза с точки зрения экспортного потенциала промышленной сферы ЕАЭС. С принятием этого документа им будет легче ориентироваться по ряду вопросов, например, с какими аккредитованными сертифицирующими организациями и по каким конкретным товарам целесообразно вести переговоры на предмет заключения договоров об оказании испытательных услуг», – подытожил Артак Камалян.

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