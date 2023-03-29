В Джангельдинском районе Костанайской области размыло плотину

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В селе Шили Джангельдинского района Костанайской области с приходом талых вод разрушена плотина. В пресс-службе акимата Костанайской области прокомментировали данный факт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Торгайского региона Ербол Бекбосынов опубликовал видеокадры с места размыва плотины. В своем посте пользователь отмечает, что плотина была отремонтирована за 200 млн тенге. И сейчас по данному факту расследуется уголовное дело.

Между тем, в акимате данный факт обозначили как «нарушение обочины плотины».

«27 марта в результате интенсивного снеготаяния, в связи с переходом воды из Шилинской плотины на левую сторону водозаборной дороги, нарушена обочина плотины Шили, расположенной в 1,5 км к северу от села Шили Джангельдинского района. Общая протяженность плотины составляет 1 км. Плотина введена в эксплуатацию в 1954 году, классифицирована как 4 степени. В основном служит для хозяйственно-бытовых нужд с.Шили (для создания запаса воды для сельскохозяйственных животных). ​Акиматом района проводится работа по водозабору. Восстановление плотины планируется в рамках гарантийных обязательств подрядной организации»,- сообщает акимат Костанайской области.

Нынешние масштабы, заверили здесь, не угрожают населенному пункту.

Что касается вышеуказанного уголовного дела, то на скамье подсудимых сейчас находятся руководитель отдела ЖКХ района и предприниматели, выигравшие тендер на ремонт дамбы. Их обвиняют в растрате свыше 80 млн тенге бюджетных средств.

В июне 2022 года аналогичный случай с проблемой на гидротехническом сооружении был отмечен в этом же районе, в селе имени Ахмета Байтурсынова. Тогда размыло дамбу, которая была отремонтирована всего год назад, в 2021 году.