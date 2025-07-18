19:47, 17 Июль 2025 | GMT +5
В Джакарте более 6 млн человек страдают от респираторных инфекций из-за смога
В столице Индонезии, Джакарте, более 6 миллионов человек заболели острыми респираторными инфекциями на фоне опасного уровня загрязнения воздуха, передает агентство Кazinform со ссылкой на Anadolu.
По информации издания Jakarta Globe, особенно тяжёлая ситуация наблюдается в северных районах города, где концентрация вредных веществ в воздухе достигла критических показателей.
Основными источниками загрязнения являются 6800 фабрик, чьи дымовые выбросы серьёзно ухудшают экологическую обстановку. К ним добавляются нелегальные предприятия, осуществляющие выбросы без какого-либо контроля.
Местные власти предупреждают, что при сохранении текущих условий ситуация с общественным здоровьем может еще более усугубиться.