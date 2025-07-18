В Джакарте более 6 млн человек страдают от респираторных инфекций из-за смога

По информации издания Jakarta Globe, особенно тяжёлая ситуация наблюдается в северных районах города, где концентрация вредных веществ в воздухе достигла критических показателей.

Основными источниками загрязнения являются 6800 фабрик, чьи дымовые выбросы серьёзно ухудшают экологическую обстановку. К ним добавляются нелегальные предприятия, осуществляющие выбросы без какого-либо контроля.

Местные власти предупреждают, что при сохранении текущих условий ситуация с общественным здоровьем может еще более усугубиться.