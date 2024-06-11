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    15:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В двух водохранилищах Алматинской области собрано порядка 400 млн кубометров воды

    водохранилище
    Фото: скрин видео акимата Алматинской области

    На 63% больше воды, чем в прошлом году, собрано в водохранилищах Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    В среднем, на 63% больше воды, чем год назад, собрано в Бартогайском и Куртинском водохранилищах Алматинской области. Об этом на на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор филиала «Казводхоза» «Большой Алматинский канал им. Конаева» Мейрам Арыстанов.

    Так, благодаря обильным осадкам, в апреле и мае этого года увеличился приток в Бартогайское и Куртинское водохранилища. На сегодня в Бартогайском водохранилище собрано 278,9 млн кубометров воды, что на 95,9 млн кубометров, или 52,4%, больше, чем в 2023 году. В Куртинском водохранилище собрано 109,75 млн кубометров, что на 46,5 млн кубометров, или 73,4%, больше, чем год назад. Таким образом, в двух этих водохранилищах собрано, в среднем, на 62,9% больше воды, чем в 2023 году. На сегодня филиал заключил 1600 договоров на подачу 460 млн кубометров воды. Всего в поливной период 2024 года планируется подать 500 млн кубометров воды для полива 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей.

    - Кроме того, филиал провел ремонт гидропостов на магистральных каналах «Малыбай«, «Объединительный», «Байсеит», «Каражота» и др. Также завершена механизированная очистка Левобережнего Куртинского магистрального канала, участков Большого Алматинского канала, магистрального канала «Курам» и других объектов, проведены укрепительные работы, – отметил директор филиала Мейрам Арыстанов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Вода Водохранилище Алматинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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