В двух управлениях Карагандинской области назначили новых руководителей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В акимате Карагандинской области представили новых руководителей управлений внутренней политики и культуры, архивов и документации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Должность руководителя управления внутренней политики занял Ерлан Кусайын. Он родился в 1976 года в Каркаралинском районе. Имеет два высших образования.

В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, где получил специальность преподавателя казахского языка и литературы. В 2006 году окончил Карагандинский экономический университет Казботребсоюза по специальности «правовое регулирование в сфере экономики».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности учителя казахского языка.

С 2008 по 2014 годы занимал различные должности в пресс-службе акима Карагандинской области.

В 2014 года стал заместителем акима Бухар-Жырауского района.

С 2015 по 2018 годы работал руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области.

До нынешнего назначения был директором КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Карагандинской области.

Новым руководителем управления культуры, архивов и документации стал Еркебулан Жумакенов. Карагандинец, родился в 1976 году. Имеет высшее образование и степень магистра. В 2002 году окончил Казахскую национальную академию музыки по специальности «Исполнитель, артист оркестра, преподаватель». В 2004 году окончил ассисентуру-стажировку в этом же вузе. В 2007 году выпустился из Академии государственного управления при Президенте РК, где получил степень магистра государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 1997 году артистом симфонического оркестра концертного объединения им. Кали Байжанова. Позже занимал пост художественного руководителя творческой группы президентского оркестра. Работал и.о начальника управления искусств комитета культуры Министерства культуры и информации РК, художественным руководителем и главным балетмейстером танцевальной группы центрального ансамбля Министерства обороны РК.

Далее карьера Еркебулана Жумакенова продолжилась в Карагандинской области. В областном центре был директором Карагандинского областного музея изобразительных искусств. Успел поработать и в Жезкагане руководителем Казахского музыкально-драматургического театра. До нынешнего назначения был директором по развитию ТОО Consult Investment Group в Нур-Султане.

Также сегодня представили и нового советника акима области. Им стал Марат Жандаулетов. Родился в 1956 году в Жанааркинском районе. Работает на госслужбе с 1984 года. В разные годы занимал различные должности. Работал руководителем аппарата Жанааркинского района, занимал пост заместителя акима этого же района.

До нынешнего назначения был акимом Шетского района.