В двух школах Алматы выявили нарушения санитарных норм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают проверку общеобразовательных школ по контролю за соблюдением санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочая группа, в составе которой представители управления образования и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, изучают, как в учебных заведениях соблюдают санитарные нормы. Всего за неделю проверяющие обошли 15 школ.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, по итогам проверки только в двух школах были выявлены нарушения.

В одном учебном заведении отсутствовали разметки дистанцирования в коридорах и лестничных пролетах, не соблюдался режим проведения учебных занятий (время занятий и перемен для двух классов одинаковые). А на другом проверенном объекте образования не проводилось кварцевание.

Представители мониторинговой группы провели с администрацией всех школ санитарно-просветительскую работу. Нарушения имеются, они устранимы.

Также в эти дни была проведена внеплановая проверка, по итогам которой зафиксировано несоблюдение масочного режима персоналом и учащимися, не соблюдалась социальная дистанция при передвижении учащихся, не проветривались учебные классы и другие.

По фактам выявленных нарушений в ходе внеплановой проверки наложены два штрафа на сумму 379 210 тенге, выданы предписания об устранении нарушений.