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    17:30, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    В двух школах Алматы выявили нарушения санитарных норм

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают проверку общеобразовательных школ по контролю за соблюдением санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рабочая группа, в составе которой представители управления образования и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, изучают, как в учебных заведениях соблюдают санитарные нормы. Всего за неделю проверяющие обошли 15 школ.

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, по итогам проверки только в двух школах были выявлены нарушения.

    В одном учебном заведении отсутствовали разметки дистанцирования в коридорах и лестничных пролетах, не соблюдался режим проведения учебных занятий (время занятий и перемен для двух классов одинаковые). А на другом проверенном объекте образования не проводилось кварцевание.

    Представители мониторинговой группы провели с администрацией всех школ санитарно-просветительскую работу. Нарушения имеются, они устранимы.

    Также в эти дни была проведена внеплановая проверка, по итогам которой зафиксировано несоблюдение масочного режима персоналом и учащимися, не соблюдалась социальная дистанция при передвижении учащихся, не проветривались учебные классы и другие.

    По фактам выявленных нарушений в ходе внеплановой проверки наложены два штрафа на сумму 379 210 тенге, выданы предписания об устранении нарушений.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Главная Алматы
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