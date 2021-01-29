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    14:49, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В двух сёлах Павлодарской области установлены санитарные посты

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новое постановление об этом вступило в силу сегодня и действует до 00 часов 00 минут 12 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимату Майского района, акимам сельских округов села Коктобе и села Кентубек, начальнику отдела полиции Майского района, исполняющему обязанности главного врача Майской районного больницы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции по COVID-19 по решению штаба Майского установить санитарные посты в сёлах Коктобе и Кентубек», - говорится в постановлении заместителя главного госсанврача Павлодарской области Гульнары Акылбековой о введении строгих ограничительных карантинных мер на территории этих двух населённых пунктов Майского района.

    В этих двух сёлах поручено ограничить перемещения через санитарные посты с 7.00 до 20.00 в том числе в пешем порядке, за исключением въезда людей, которые постоянно живут в населённом пункте, аварийных, медслужб, правоохранительных органов, сандэпидемслужбы, природоохранных, ветеринарных и дорожно-ремонтных служб, сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медпоказаниям с сопровождающими (не больше двух человек, включая водителя), сельчан, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах опять же с сопровождающими лицами, транспорта с продуктами питания, медикаментами, товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности района, твёрдым, жидким топливом и ГСМ.

    «На санитарных постах обеспечить проведение бесконтактной термометрии и опрос с соблюдение дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию», также говорится в постановлении.

    Вступившее сегодня в силу постановление действует до 00 часов 00 минут 12 февраля.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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