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16:07
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В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Явка избирателей на выборах сельских акимов по Павлодарской области составила 55%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Павлодарской области Гульнар Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Павлодарской области выборы сельских акимов проходят в двух селах и 42 сельских округах.
«В выборной кампании принимают участие 140 избирательных комиссий - 14 территориальных и 126 участковых, в которых задействованы 758 человек, 98 - члены территориальных избирательных комиссий, 660 - члены участковых избирательных комиссий», - сообщила Гульнар Аманжолова в ходе брифинга.
«Сегодня с утра на 126 участках с момента открытия избирательных участков осуществляют наблюдение за выборами доверенные лица кандидатов в акимы, наблюдатели от политических партий, общественных объединений», - проинформировала она.
По сообщению председателя избирательной комиссии, к этому часу по Павлодарской области явка избирателей составила 55%.
Ранее сообщалось , что на данный момент на выборах сельских акимов по активности лидирует Жамбылская область. В регионе успели проголосовать 72,9% избирателей.
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