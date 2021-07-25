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В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов

25 Июля 2021 16:21
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В двух селах и 42 сельских округах Павлодарской области проходят выборы акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Явка избирателей на выборах сельских акимов по Павлодарской области составила 55%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Павлодарской области Гульнар Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Павлодарской области выборы сельских акимов проходят в двух селах и 42 сельских округах.

«В выборной кампании принимают участие 140 избирательных комиссий - 14 территориальных и 126 участковых, в которых задействованы 758 человек, 98 - члены территориальных избирательных комиссий, 660 - члены участковых избирательных комиссий», - сообщила Гульнар Аманжолова в ходе брифинга.

«Сегодня с утра на 126 участках с момента открытия избирательных участков осуществляют наблюдение за выборами доверенные лица кандидатов в акимы, наблюдатели от политических партий, общественных объединений», - проинформировала она.

По сообщению председателя избирательной комиссии, к этому часу по Павлодарской области явка избирателей составила 55%.

Ранее сообщалось , что на данный момент на выборах сельских акимов по активности лидирует Жамбылская область. В регионе успели проголосовать 72,9% избирателей.



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#Павлодарская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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