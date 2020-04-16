В двух регионах выявили незаконную продажу свыше 230 тонн нефти и 20 тысяч литров ГСМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По двум фактам незаконной продажи и транспортировки нефтепродуктов привлечены к уголовной ответственности виновные лица в Атырауской и Восточно-Казахстанской областям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Атырауской и Восточно-Казахстанской областям Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлены факты транспортировки и продажи 231,5 тонны сырой нефти, более 20 тысяч литров дизельного топлива без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Согласно приговорам суда №2 г.Атырау, №2 г.Усть-Каменогорск виновные лица осуждены по статьям 197 ч.4 п.2 и ст.385 п.3 Уголовного кодекса РК. Жителю г.Атырау назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля и наложением административного штрафа в размере 151 500 тенге (60 МРП), жителю с.Глубокое ВКО – сроком на 1 год 6 месяцев.

Все изъятые вещественные доказательства – более 200 тонн нефти, 3000 литров керосина, 22 070 литров дизельного топлива, 700 литров бензина обращены в доход государства.

О подобных фактах в данной отрасли граждан просят сообщать в Комитет по финансовому мониторингу МФ РК по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-78.