В двух районах Жамбылской области из-за метели закрыли дороги
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за резкого ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывают трассы в некоторых районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сегодня закрыто движение для всех видов автотранспорта в Таласском и Сарысуском районах.
«Движение закрыто в связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром и нулевой видимостью на участке автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр», - пояснили в правоохранительном ведомстве.
По данным департамента по ЧС Жамбылской области, порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду.
В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей не рисковать и не выезжать в этих направлениях.
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