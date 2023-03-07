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В двух районах Атырауской области талыми водами топит дома

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Марта 2023, 21:05
В двух районах Атырауской области талыми водами топит дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области происходит затопление домов талыми водами. Ведутся аварийно-спасательные работы по откачке воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, с 6 марта в связи с резким потеплением в Индерском районе начали поступать вызовы с просьбой откачать во дворах домов талую воду. Так, улице Ж. Казиева села Жарсуат Индерского района глубина воды достигла 60 см. За пределы села за сутки откачано и вывезено 3000 кубометров воды.

В селе Миялы Кызылкогинского района в аварийно-спасательных работах задействованы 23 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 3 единицы техники и мотопомпы, 27 сотрудников местных исполнительных органа с 2 единицами техники и 5 мотопомпами.

Начинают поступать сообщения, что вода подходит и к другим селам районов.


Атырауская область   Происшествия   Паводок  
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