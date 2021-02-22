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    10:21, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    В двух районах Алматы отключат холодную воду

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Алмалинском и Жетысуском районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы 23 февраля с 9-ти до 16-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Алмалинского района Алматы в контуре улиц Ауезова – Толе би – Розыбакиева – Гоголя», - сообщили в компании ГКП «Алматы су».

    26 февраля с 9-ти до 16-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Алмалинского района на проспекте Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова, а также в Жетысуском районе в контуре улиц Райымбека – Бродского – Федорова – Кудерина.

    Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

    На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.


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