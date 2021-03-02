В двух районах Алматы на время отключат холодную воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в двух районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 марта с 9 до 17 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Наурызбайском районе Алматы на территории микрорайона «Шугыла» вдоль улицы Жайлау под №№ 2/19, 2/36, 2/39.

5 марта с 9 до 17 часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных на территории Медеуского района в контуре улиц Таттибекова – Беимбета – Тюленина – Желмая (речка Казачка)», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.