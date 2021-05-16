В двух провинциях Китая возник ажиотаж вокруг вакцины от коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Новые локальные случаи заражения COVID-19 в китайских провинциях Аньхой и Ляонин вызвали ажиотаж среди местных жителей готовностью привиться от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение газеты Global Times.

В китайских социальных сетях стали вирусными видео, показывающими длинные очереди у прививочного пункта одной из больниц города Хэфэй (провинция Аньхой).

В минувшую пятницу г. Хэфэй было введено более 364 тысяч доз вакцины от COVID-19, что стало рекордом по количеству прививок, сделанных в день.

Около 12 населенных пунктов в двух китайских провинций были переведены в категорию эпидемиологических зон среднего риска, связанных с выявлением новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на пятницу, в провинциях Аньхой и Ляонин было зафиксировано семь локальных подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.