В двух областях РК объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Кызылординской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».

ак«30-31 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. Ночью и утром местами туман. 31 июля ночью местами ожидается сильный дождь. В Астане 30-31 июля ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85 %», - говорится в сообщении Казгидромета.

Кроме того, 30 июля в Кызылординской области местами ожидаются северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря.