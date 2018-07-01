В двух областях РК объявлено штормовое предупреждение
29 Июля 2018 19:45 209
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Кызылординской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».
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ак«30-31 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. Ночью и утром местами туман. 31 июля ночью местами ожидается сильный дождь. В Астане 30-31 июля ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 80-85 %», - говорится в сообщении Казгидромета.
Кроме того, 30 июля в Кызылординской области местами ожидаются северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря.
Ключевые слова: Астана, Акмолинская область, Погода, Кызылординская область, Казгидромет,
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