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    02:19, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В двух областях ограничено движение для всех видов автотранспорта

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 15 февраля с 21.15 ч. в в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Акмолинской и Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» 1291-1353 км участка дороги г.Нур-Султан-ст.Анар.

    В Карагандинской области - на автодороге «Екатеринбург-Алматы» 1353-1426 км участка дороги ст.Анар-г.Темиртау.


    Теги:
    Дороги Транспорт Карагандинская область Акмолинская область
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