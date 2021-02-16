В двух областях ограничено движение для всех видов автотранспорта

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 15 февраля с 21.15 ч. в в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Акмолинской и Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» 1291-1353 км участка дороги г.Нур-Султан-ст.Анар.

В Карагандинской области - на автодороге «Екатеринбург-Алматы» 1353-1426 км участка дороги ст.Анар-г.Темиртау.