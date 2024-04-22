В двух областях Казахстана затопило дороги

На автомобильных дорогах международного и республиканского значения вследствие потепления и быстрого таяния снега на 4 участках проезда в Костанайской и Северо-Казахстанской областях произошло наводнение общей протяженностью 4300 метров. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель АО «НК „КазАвтоЖол“ Сакен Дильдахмет, передает корреспондент агентства Kazinform.

На 8 автомобильных дорогах республиканского значения (протяженность 463 км) в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничения действуют в селудющих регионах:

В Актюбинской области 3-92 км трассы «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз». Для обхода этого закрытого участка предложен альтернативный маршрут по 235 км районного шоссе «Кандыагаш-Темир-Кенкияк-Жагабулак-Джем».

В Атырауской области 0-136 км трассы «Мукур-Кульсары». Для обхода участка предложены альтернативные маршруты по трассе «Актобе-Атырау-Граница РФ» 377-512 км и по трассе «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайтутес-Шетпе-Жетыбай-Актау» 3-120 км.

В Костанайской области 0-9 км трассы «Подъезд к селу Мариновка» и 555-729 км трассы «Екатеринбург-Алматы». Для обхода этих закрытых участков предложен альтернативный маршрут по 137 км трассы «Денисовка-Жетикара».

В Северо-Казахстанской области:

869-875 км трассы «Жезказган-Петропавловск»;

525-530 км трассы «Челябинск-Новосибирск»;

3-8 км трассы «Обход города Петропавловска»;

729-768 км трассы «Екатеринбург-Алматы».

— Для обхода этих закрытых участков предложены следующие альтернативные маршруты: для жителей районов Тимирязево, Шал акына, Г. Мусрепова, чтобы добраться до областного центра, необходимо проехать по трассе республиканского значения «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», далее по трассе Р-61 «Волошинка-Корнеевка-Рощинское», оттуда по трассе КТ-29 «Покровка-Корнеевка-Горное». Добраться до города можно по дороге а-16 «Жезказган-Петропавловск». На участке 954-952 км трассы «Жезказган-Петропавловск» обеспечивается движение для большегрузных транспортных средств в сопровождении сотрудников полиции. Добраться до города можно по трассе республиканского значения Р-57 «Новокаменка-Петерфельд» для Мамлютского, Жамбылского районов, — уточнил Сакен Дильдахмет.

По словам спикера, в результате работы специалистов ежедневно снижается количество водозаборных дорог, снимаются ограничения на республиканских дорогах. В настоящее время на республиканских дорогах ведется работа по предупреждению паводков 804 единиц техники и 1944 человека.