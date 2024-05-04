В двух областях Казахстана продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов

В Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Министерства чрезвычайных дел Аскар Шарип на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform

По данным МЧС, за сутки в Кульсары откачано 192 766 кубических метров воды. Сегодня за 6 часов вода отведена из 75 подтопленных домов.

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе откачано 91 180 кубических метров воды. Всего за последние 5 дней откачана вода из 907 подтопленных домов и 134 дворовых территорий.

— По республике отведена и откачана вода из 8 453 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 998 человек, — доложил Аскар Шарип.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 374 человек и 1 436 единиц техники, 310 водооткачивающих средств и 69 плавательных средств, 5 воздушных судов.