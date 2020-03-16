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В двух микрорайонах Алматы временно отключат холодную воду
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 9 до 17 часов 16 марта будет ограничено холодное водоснабжение жилых домов и иных объектов, расположенных на территории микрорайонов Атырау и Думан», - сообщили в «Алматы Су».
Подача холодной воды будет временно прекращена:
- в дома частного сектора по улицам Апорт, Базарбаева, Есенберлина, Орманова, Шокая;
- в насосную «Микояна-1», кафе «Жайляу», поликлинику №2 по ул. Шухова;
- в три котельные (улица Ульяновская - угол улицы Широкая, улица Полевая - угол улицы Овражная, улица Полевая - угол улицы Брянская);
- в три средние школы: №53 (улица Шокая - угол улицы Глубокая), №64 (улица Оренбургская - угол улицы Шухова), №99 (улица И. Коныра - угол улицы Карбышева).
В социальные и общеобразовательные объекты подвоз воды на время отключения будет обеспечен по заявкам.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода.
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