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    17:23, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    В двух крупных казахстанских вузах избраны новые ректоры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Избраны новые ректоры двух вузов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Решением Республиканской конкурсной комиссии на должность председателя Правления-ректора НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» назначена Канай Гульмира Амирханкызы.

    Она является доктором философских наук (PhD). В разные годы Г. Канай училась в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Университете Ворвик (Великобритания), в Университете Кембридж (Великобритания), где защитила свою докторскую диссертацию. Имеет опыт работы в Университете Кембриджа, Назарбаев Университете.

    Кроме того, рассмотрев представленные Советом директоров кандидатуры, члены Республиканской комиссии на должность председателя Правления- ректора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» назначили Билялова Дархана Нурлановича.

    Д. Билялов учился последовательно в Евразийском национальном университете им. Н. Гумилева, Северо-Западном университете (США) и Пенсильванском государственном университете (США), где защитил докторскую диссертацию по лидерству в высшем образовании. Имеет опыт работы в ПРООН, Всемирном банке, Пенсильванском государственном университете, Назарбаев Университете.

    Избрание председателя Правления-ректора осуществляется через открытый конкурс, проводимый в два этапа. В состав Республиканской комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, представители отраслевого профсоюза и НПП РК «Атамекен», а также известные государственные и общественные деятели.


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