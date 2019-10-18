В двух городах страны неблагоприятными будут метеоусловия 18 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 октября в Атырау и Кызылорде ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Караганде, Костанае, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).