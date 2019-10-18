+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В двух городах страны неблагоприятными будут метеоусловия 18 октября

18 Октября 2019 04:37
Поделиться:
В двух городах страны неблагоприятными будут метеоусловия 18 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 октября в Атырау и Кызылорде ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 17 октября лишь в Шымкенте
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 октября Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане  15 октября Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября

По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Караганде, Костанае, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Кызылординская область, Экология, Казгидромет,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив