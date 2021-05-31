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    05:18, 31 Май 2021 | GMT +6

    В двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В двух городах Казахстана 31 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Талдыкоргане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Казгидромет
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