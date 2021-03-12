В двух городах и одном районе ВКО жители нарушили ограничительные меры

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды по соблюдению требования санврача ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

В Усть-Каменогорске в ходе мониторинговых мероприятий проверили на соблюдение установленных ограничений 197 объектов, где было зарегистрировано 8 нарушений. Мониторинговые группы наложили штраф по ранее выявленным нарушениям. 393 795 тенге взыскали за то, что продавцы находились и обслуживали покупателей в магазине без медицинских масок.

В тот же день в Семее проверка прошла по 320 объектам, в том числе 270 объектов, охваченных ежедневным мониторингом и входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили в ходе рейдов 30 нарушений, в то числе масочного режима в торговых домах, на рынках, а также одно массовое мероприятие. Было составлено 15 протоколов на сумму 656 325 тенге, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

В районе Алтай прошли рейды на 139 объектах, было выявлено 6 нарушений.