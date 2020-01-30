В двух европейских городах откроются культурно-информационные центры Абая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште и Братиславе откроются культурно- информационные центры. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В текущем году мы отмечаем 175-летие великого казахского мыслителя и поэта Абая. Как отметил Глава государства, в целом все мероприятия должны нести идеологическую, просветительскую составляющую. План юбилейных мероприятий направлен на популяризацию личности Абая как внутри страны, так и за рубежом. Он нацелен на проведение идеологических, содержательных и качественных мероприятий», - сказала Актоты Раимкулова.
По словам министра, на сегодня утверждены региональные планы по празднованию юбилея Абая. На базе ЕНУ им. Гумилева была создан научно-исследовательский институт «Академия Абая».
«27 января в Национальной библиотеке Чехии открылся культурно-информационный центр Абая. Такие же центры откроются в Будапеште и Братиславе», - добавила Актоты Раимкулова.
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