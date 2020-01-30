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В двух европейских городах откроются культурно-информационные центры Абая

30 Января 2020 17:45
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В двух европейских городах откроются культурно-информационные центры Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Будапеште и Братиславе откроются культурно- информационные центры. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году мы отмечаем 175-летие великого казахского мыслителя и поэта Абая. Как отметил Глава государства, в целом все мероприятия должны нести идеологическую, просветительскую составляющую. План юбилейных мероприятий направлен на популяризацию личности Абая как внутри страны, так и за рубежом. Он нацелен на проведение идеологических, содержательных и качественных мероприятий», - сказала Актоты Раимкулова.

По словам министра, на сегодня утверждены региональные планы по празднованию юбилея Абая. На базе ЕНУ им. Гумилева была создан научно-исследовательский институт «Академия Абая».

«27 января в Национальной библиотеке Чехии открылся культурно-информационный центр Абая. Такие же центры откроются в Будапеште и Братиславе», - добавила Актоты Раимкулова.


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Ключевые слова: Правительство РК, Культура, Абай,
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Автор:

Серик Сабеков

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