В двух ДТП в Павлодарской области пострадали женщины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Павлодаре легковая автомашины сбила пешехода. Сбитая 66-летним водителем пешеход доставлена в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего февраля, в 18:20 напротив дома 50 по улице Катаева в городе Павлодаре 66-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте«, - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В результате пешеход с травмами была госпитализирована. Машина водворена на специальную штрафную стоянку, проводится проверка.

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«Третьего февраля, в 12:40, на автодороге Нур-Султан-Павлодар, возле посёлка Шидерты 43-летняя водитель автомашины «Хюндай Соната», не обеспечив безопасность дорожного движения, допустила опрокидывание автомашины в кювет», - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Пассажир автомобиля «Хюндай Соната» с травмами госпитализирована в больницу. Машина, по данным пресс-службы департамента полиции, водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.