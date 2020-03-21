В два-три раза поднимут зарплату врачам, занятым в борьбе с коронавирусом – Диас Ахметшарип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В два-три раза поднимут в этот период заработную плату врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения РК Диаса Ахметшарипа.

Об этом Диас Ахметшарип сообщил в эфире телеканала Qazaqstan в рамках передачи «Ashyq Alań» :

«Мы должны оказать поддержку врачам. Они сейчас на передовой. Инфекционисты, врачи скорой, медсестры, врачи больниц, которые работают в инфекционных больницах. По прямому поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова в рамках программы стимулирования и поддержки врачей в этот период необходимо поднять в два-три раза заработную плату – это только тем, кто занят в борьбе с инфекцией».

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее выразил благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения.

«Правительство примет меры по премированию данного медперсонала», - подчеркнул Президент.