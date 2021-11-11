В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоящей зимой в Нур-Султане выпадет снега в два-три раза больше обычного. Об этом сообщил руководитель Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям Эльдор Райымбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специалисты и техника должны всегда быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Поэтому, мы проводим сегодня учения. Вообще, спасение людей в чрезвычайных ситуация является комплексной работой. То есть, нужно не только спасти человека, ему может оказаться необходимой медицинская, психологическая помощь. В большинстве случаев, чрезвычайные ситуации возникают в связи с природными явлениями или погодой. Согласно прогнозу «Казгидромета», этой зимой в столице объем выпавшего снега будет в два-три раза больше обычного. В связи с этим, когда снега много, часто случается так, что люди застревают на дорогах. В таких случаях, вместе с людьми нужно эвакуировать и их транспорт. Поэтому, еще раз прошу жителей при неблагоприятных погодных условиях не выезжать в путь», – сказал Э. Райымбеков в ходе проходящих в столице командно-штабных учений «Зима-2021».

Также руководитель Управления сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.