В два раза вырос объем изъятых синтетических наркотиков в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более чем в два раза увеличился объем изъятых синтетических наркотиков. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В текущем году полицией было изъято около 90 килограммов синтетических наркотиков.

«Ликвидированы 23 нарколаборатории. Пресечено 98 фактов контрабанды наркотиков. Зарегистрировано 97 досудебных производств по фактам рекламы наркотиков и 177 - за сбыт наркотиков через Интернет», - сказала Шугыла Турлыбек.

В МВД призывают граждан сообщать о фактах закладки наркотиков.

«Если вы стали свидетелем закладки наркотиков, то не предпринимайте попыток к задержанию возможных преступников. Сообщите в ближайшее отделение полиции. Помните, что ваши действия могут быть квалифицированы как попытка самоуправства, хулиганства, либо нанесения телесных повреждений. Кроме того, это может быть небезопасным для вас, так как преступники могут быть вооружены», - добавила Шугыла Турлыбек.







