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вчера 23:00
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В два раза возросло количество звонков в Call-центр Антикоррупционной службы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Кабиев сообщил об увеличении количества звонков в Call-центр Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отмечается практически более чем в два раза рост и звонков (353 - в 2018 году), и расследуемых дел (32), в сравнении с прошлым годом, что говорит о росте доверия граждан к работе Call-центра», - сказал Ринат Кабиев на пресс-конференции в Агентстве по противодействию коррупции.
По его словам, это стало возможным в результате отнесения данных обращений к категории приоритетных, что обеспечило оперативное реагирование на них.
«В частности, в соответствии с алгоритмом работы с обращениями, поступающими через Call-центр, они принимаются дежурными офицерами и незамедлительно направляются руководителям территориальных департаментов для принятия решений», - отметил спикер.
Р. Кабиев привел примеры.
«В Западно-Казахстанской области по результатам реагирования на обращение, поступившее на номер 1424, и последующего расследования осужден руководитель Западно-Казахстанского филиала ПО «Охотзоопром», получивший взятку в размере 50 000 тенге за неувольнение подчиненного (штраф 1 млн. тенге). Другой пример, в г.Шымкент за получение денежных средств в сумме 450 тыс.тенге за трудоустройство осужден специалист службы управления персоналом Департамента статистики (штраф 1,8 млн. тенге)», - сообщил представитель Антикора.
«С поличным при получении взяток за непривлечение к административной ответственности задержаны старший инспектор отдела административной полиции Управления полиции г.Атырау (осужден к штрафу в размере 1,2 млн тенге), полицейский полка патрульной полиции Управления полиции г.Караганды (штраф 2,1 млн тенге)», - добавил он.
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