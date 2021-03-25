В два раза возросло количество погибших в пожарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 166 пожаров, в которых погибли 24 человека. По сравнению с прошлым годом, количество погибших возросло в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления снижения рисков и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин сообщил, что за минувшую неделю по области произошло семь пожаров.

23 марта возгорание зарегистрировали в подвальном помещении многоквартирного жилого дома. Из дома эвакуировали 25 человек. Причиной же пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожар вспыхнул от восковой свечи.

«Наши сотрудники эвакуировали из подвала два газовых баллона объемом по 27 литров каждый. Еще раз напоминаю: категорически запрещено хранение газовых баллонов в зданиях, где более двух этажей. Несмотря на трагедию по улице Интернациональной, где от взрыва газового баллона погибли и пострадали люди, несмотря на профилактические мероприятия, рейды, горожане продолжают игнорировать все требования пожарной безопасности. Газовые баллоны продолжают использовать и хранить. Тем самым подвергают опасности себя и соседей», - подчеркнул Д.Растихин.

В этот же день произошел пожар в пятиэтажном доме, в квартире на втором этаже, где причиной пожара тоже стало неосторожное обращение с огнем.

«Началось межсезонье, когда днем тепло, ночью холодает. Тяга печей ухудшается. Именно это стало причиной отравления угарным газом 81-летней женщины в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. Жителям частного сектора необходимо обратить особое внимание на печи», - сказал Д.Растихин.

Очередной пожар зарегистрировали сегодня утром в Петропавловске. Загорелась сауна в гостинице, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.



