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    17:20, 25 Март 2021 | GMT +6

    В два раза возросло количество погибших в пожарах в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 166 пожаров, в которых погибли 24 человека. По сравнению с прошлым годом, количество погибших возросло в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник управления снижения рисков и контроля в области гражданской защиты Дмитрий Растихин сообщил, что за минувшую неделю по области произошло семь пожаров.

    23 марта возгорание зарегистрировали в подвальном помещении многоквартирного жилого дома. Из дома эвакуировали 25 человек. Причиной же пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожар вспыхнул от восковой свечи.

    «Наши сотрудники эвакуировали из подвала два газовых баллона объемом по 27 литров каждый. Еще раз напоминаю: категорически запрещено хранение газовых баллонов в зданиях, где более двух этажей. Несмотря на трагедию по улице Интернациональной, где от взрыва газового баллона погибли и пострадали люди, несмотря на профилактические мероприятия, рейды, горожане продолжают игнорировать все требования пожарной безопасности. Газовые баллоны продолжают использовать и хранить. Тем самым подвергают опасности себя и соседей», - подчеркнул Д.Растихин.

    В этот же день произошел пожар в пятиэтажном доме, в квартире на втором этаже, где причиной пожара тоже стало неосторожное обращение с огнем.

    «Началось межсезонье, когда днем тепло, ночью холодает. Тяга печей ухудшается. Именно это стало причиной отравления угарным газом 81-летней женщины в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова. Жителям частного сектора необходимо обратить особое внимание на печи», - сказал Д.Растихин.

    Очередной пожар зарегистрировали сегодня утром в Петропавловске. Загорелась сауна в гостинице, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.



    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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