В два раза увеличилось количество инфицированных коронавирусом в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе у 215 человек за сутки выявлена коронавирусная инфекция. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост в 2,2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актюбинской области с 1 по 7 июля выявлено 417 случаев коронавируса, а с 8 по 15 июля его выявили у 930 человек. Рост заболеваемости вырос в 2,2 раза.

«За сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 215 человек. 137 из них - пациенты с симптомами. Актюбинская область с 9 июля находится в «красной» зоне. Поэтому нужно обязательно соблюдать меры предосторожности и не посещать места массового скопления. Курбан айт будет организован в онлайн-формате. Не только мы, но и соседние регионы находятся в «красной» зоне. Это показывает, насколько ситуация сложная», - рассказал руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора Нурсулу Беркимбаева.

На сегодняшний день в области 309 человек получают лечение в больнице. 217 из них лечатся в Актобе.

«31 человек в городе находится в отделении реанимации. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Заполняемость инфекционного стационара – 55 %, заполняемость коечных мест в отделении реанимации достигло 38 %», - пояснил заместитель руководителя управления областного здравоохранения Бекболат Избасаров.

В регион доставлено около 400 тысяч доз вакцин. Свыше 191 тысячи жителей привились первым компонентом, второй компонент вакцины получили свыше 102 тысяч человек.

Сейчас в городе работают четыре передвижных пунктов вакцинации. Вакцина Hayat-Vax закончилась, поэтому жители прививаются вакциной «Спутник V».