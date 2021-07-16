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    16:06, 16 Июль 2021 | GMT +6

    В два раза увеличилось количество инфицированных коронавирусом в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе у 215 человек за сутки выявлена коронавирусная инфекция. По сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост в 2,2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актюбинской области с 1 по 7 июля выявлено 417 случаев коронавируса, а с 8 по 15 июля его выявили у 930 человек. Рост заболеваемости вырос в 2,2 раза.

    «За сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 215 человек. 137 из них - пациенты с симптомами. Актюбинская область с 9 июля находится в «красной» зоне. Поэтому нужно обязательно соблюдать меры предосторожности и не посещать места массового скопления. Курбан айт будет организован в онлайн-формате. Не только мы, но и соседние регионы находятся в «красной» зоне. Это показывает, насколько ситуация сложная», - рассказал руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора Нурсулу Беркимбаева.

    На сегодняшний день в области 309 человек получают лечение в больнице. 217 из них лечатся в Актобе.

    «31 человек в городе находится в отделении реанимации. Пятеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Заполняемость инфекционного стационара – 55 %, заполняемость коечных мест в отделении реанимации достигло 38 %», - пояснил заместитель руководителя управления областного здравоохранения Бекболат Избасаров.

    В регион доставлено около 400 тысяч доз вакцин. Свыше 191 тысячи жителей привились первым компонентом, второй компонент вакцины получили свыше 102 тысяч человек.

    Сейчас в городе работают четыре передвижных пунктов вакцинации. Вакцина Hayat-Vax закончилась, поэтому жители прививаются вакциной «Спутник V».

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Актюбинская область
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