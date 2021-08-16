В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы число обращений в Службу скорой помощи увеличилось в два раза. Об этом в ходе онлайн-брифинга РСК в Алматы сообщил заместитель директора Службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, самый высокий показатель составил 8000 звонков в сутки.

«В начале года служба в среднем, «скорая медицинская помощь», обрабатывала порядка 3200 звонков в сутки. В данное время, когда идет пик заболеваемости, число обращений возросло в два раза и составило 6400. Максимальное зафиксированное количество звонков за последнее время - 8000 в сутки»,- отметил спикер.

Также Андрей Ложкин подчеркнул, что сейчас также возросла нагрузка на бригады скорой помощи.

«Бригады принимают около 15 вызовов в сутки. В начале года, их было 8-10 вызовов максимум. Обращения от населения поступаю неравномерно. Особенно когда обращений много в часы-пик с 10.00 до 15.00 и с 19.00 до 24.00, к сожалению, некоторые вызовы обслуживаются с опозданием. Хочу заверить, что все вызовы обслуживаются, но, в первую очередь, вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента», - пояснил спикер.