+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы

16 Августа 2021 15:00
Поделиться:
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы число обращений в Службу скорой помощи увеличилось в два раза. Об этом в ходе онлайн-брифинга РСК в Алматы сообщил заместитель директора Службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация в Алматы: за полгода привито 811 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Алматы: за сутки свыше 1,5 тысяч заразившихся Осужден экс-руководитель отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе Роженицу с 93-процентным поражением легких вылечили в Нур-Султане

По его словам, самый высокий показатель составил 8000 звонков в сутки.

«В начале года служба в среднем, «скорая медицинская помощь», обрабатывала порядка 3200 звонков в сутки. В данное время, когда идет пик заболеваемости, число обращений возросло в два раза и составило 6400. Максимальное зафиксированное количество звонков за последнее время - 8000 в сутки»,- отметил спикер.

Также Андрей Ложкин подчеркнул, что сейчас также возросла нагрузка на бригады скорой помощи.

«Бригады принимают около 15 вызовов в сутки. В начале года, их было 8-10 вызовов максимум. Обращения от населения поступаю неравномерно. Особенно когда обращений много в часы-пик с 10.00 до 15.00 и с 19.00 до 24.00, к сожалению, некоторые вызовы обслуживаются с опозданием. Хочу заверить, что все вызовы обслуживаются, но, в первую очередь, вызовы с угрозой жизни и здоровью пациента», - пояснил спикер.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Вакцинация в Алматы: за полгода привито 811 тысяч человек
Ситуация с коронавирусом в Алматы: за сутки свыше 1,5 тысяч заразившихся
Осужден экс-руководитель отдела территориальной инспекции Алматы при Минсельхозе
Роженицу с 93-процентным поражением легких вылечили в Нур-Султане
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Читайте также
Град обрушился на Алматы
При каких условиях в Алматы снимут ограничительные меры
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив