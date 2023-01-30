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В два раза увеличалась зарплата медработников учреждений УИС

30 Января 2023, 15:15
В два раза увеличалась зарплата медработников учреждений УИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В два раза увеличилась заработная плата медицинских работников, оказывающих медицинские услуги заключенным. Об этом сообщила санитарный врач группы санитарно-эпидемиологического надзора Комитета уголовно-исполнительной системы Мадина Туребаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что система медицинского обеспечения УИС до этого момента находилась в неравном положении с медицинским обслуживанием гражданского сектора с точки зрения ресурсов, качества и контроля услуг. Основной проблемой была нехватка медперсонала, при этом размер заработной платы медицинских работников учреждений УИС был ниже, чем у работников гражданского сектора здравоохранения. Также в гражданском секторе здравоохранения имеется значительная материально-техническая база и больше квалифицированных медицинских специалистов, имеющих большой практический опыт», - сказала на брифинге Мадина Туребаева.

На сегодняшний день передан весь штат медицинских работников УИС. Из работаюшего медперсонала в штат поликлиник приняты и продолжили работу порядка 800 медицинских работников. В результате заработная плата медицинских работников за лечение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, увеличилась более чем в два раза.

Помимо этого в учреждениях УИС устанавливаются медицинские информационные системы здравооохранения, с помощью которой проводится электронная регистрация больных, что облегчает просмотр электронного паспорта здоровья не только по области, но и по всей стране.

Кроме того в исправительном учреждении №7 города Талдыкоргана акиматом Жетысуской области в медицинских целях планируется строительство блочно-модульного комплекса для спецконтингента. В связи с передачей в Минздрав функции медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц в Комитете уголовно-исполнительной системы создана служба, осуществляющая функцию санитарно-эпидемиологического надзора.

Ранее сообщалось, что отныне за медицинские услуги для заключенных будет отвечать Министерство здравоохранения РК. Передача всех функций завершилась 1 января этого года.


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