В два раза сократился дефицит врачей за три года в Акмолинской области

28 Ноября 2022, 18:34

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Омарова рассказала о мерах поддержки, оказываемых прибывшим медикам в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинской области функционируют 562 объекта здравоохранения, в том числе 23 организации, оказывающие стационарную помощь, 531 объект здравоохранения, оказывающий амбулаторно-поликлиническую помощь.

В текущем году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено 77,1 млрд тенге, в том числе средства Фонда социального медицинского страхования – 70,4 млрд тенге и бюджетные средства – 6,7 млрд тенге.

«В системе здравоохранения Акмолинской области в государственных медицинских организациях трудятся 7782 медицинских работника, в том числе 1650 врачей и 6132 средних медицинских работника. Дефицит врачебных кадров за последние три года в целом по области снизился почти в два раза. На сегодняшний день в области не хватает 244 врача, из которых 156 в городской местности и 88 - в сельской местности», - поделилась Б. Омарова.

В основном дефицит формируется по следующим специальностям: общая врачебная практика - 35, терапия - 13, акушерство-гинекология - 21, анестезиология - 23, педиатрия - 18, психиатрия - 3, офтальмология - 9, оториноларингология - 10, неонатология - 12, радиология - 1 и другие.

«За 10 месяцев текущего года в область прибыло и трудоустроено 87 молодых специалистов, окончивших высшее медицинское учебное заведение. На сегодняшний день в целях мотивации медицинских кадров принимается ряд системных мер», - добавила спикер.

Прежде всего, обеспечивается социальная поддержка медиков путем предоставления общежитий, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруги или супруга.

По решению Акмолинского областного маслихата в 2022 году увеличены выплаты подъемных молодым врачам до 1,5 млн тенге для городов районного и областного значения и до 2,5 млн тенге в сельской местности. Для выплат подъемных в текущем году из средств местного бюджета предусмотрено порядка 50 млн тенге.

В сельских регионах совместно с заинтересованными государственными органами осуществляется выплата единовременного подъемного по проекту «С Дипломом в село!» в сумме 100 МРП, или 306 300 тенге. Также на приобретение жилья специалистам здравоохранения дается бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500-ого размера месячного расчетного показателя, или 4,6 млн тенге, сроком на пятнадцать лет, ставка вознаграждения в размере 0,001% годовых от суммы кредита.

«За текущий год в рамках проекта «С дипломом в село!» 68 медработников получили подъемные в общей сумме 20,8 млн тенге. Кредитом на получение жилья воспользовались 50 человек на общую сумму 223 млн тенге», - отметила Б. Омарова.

Для снижения дефицита врачебных кадров в регионе ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности «Общая медицина», для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета.

«Подготовка и переподготовка специалистов среднего звена ведется Кокшетауским высшим медицинским колледжем по 8 специальностям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, гигиена и эпидемиология, стоматология, стоматология ортопедическая, лабораторная диагностика, фармация. В настоящее время обучается 1237 человек. Ожидаемый выпуск в 2023 году - 380 человек», - добавила и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области.

Кроме того, с 2018 года при Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова открыт медицинский факультет, где обучается 740 человек, из них за счет грантов акима 200 человек.

«Среднемесячная заработная плата медицинских работников по итогам 9 месяцев 2022 года составляет у врачей 501 695 тенге, среднего медицинского персонала 257 468 тенге, младшего персонала 117 588 тенге. Рост заработной платы врачебного персонала в среднем составляет на 30%, среднего медицинского персонала на 20% и младшего персонала - на 15%», - резюмировала спикер.