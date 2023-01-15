В два раза снизилось количество заболевших КВИ за сутки

15 Января 2023, 09:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

14 января сообщалось, что коронавирусом заболели 111 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 935 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 645 человек.