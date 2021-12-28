В два раза снизилась заболеваемость COVID-19 в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Павлодарской области зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По заболеваемости коронавирусной инфекцией в декабре отмечается заметное снижение. В октябре зарегистрировано 5472 случая, в ноябре - 3632, в декабре - 1674 (снижение в 2,2 раза)», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Кроме того, эпидемиологи сообщили о том, что по заболеваемости ОРВИ тоже отмечается снижение заболеваемости людей с начала декабря в 1,8 раза (с 2 по 8 декабря - 4118 случаев, с 16 по 22 декабря - 2362 случая).

«На сегодня зарегистрировано 37 случаев КВИ. Из них – 18 случаев в Павлодаре, 9 случаев - в городе Экибастуз и 2 случая в городе Аксу», - добавили в ДСЭК.

За 7 дней с 21 по 27 декабря зарегистрированы 314 заболевших COVID -19, за предыдущие - с 14 по 20 декабря – 406 случаев.

«Из регионов области в жёлтой зоне сегодня – город Павлодар, Иртышский и Успенский районы, все остальные - в зелёной зоне», - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера в департаменте сообщали, что в Павлодарской области снижается заболеваемость КВИ и ОРВИ.