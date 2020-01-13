В два раза повысится зарплата казахстанских врачей к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК и Отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения подписали соглашение, в рамках которого планируется поэтапное повышение зарплаты медработникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках социального партнерства стороны заключили Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы с целью обеспечения защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов, гарантий и льгот работников, в том числе в части обеспечения повышения с 1 января 2020 года заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу с проведением общественного контроля по своевременной выплате заработной платы с учетом ее повышения на постоянной основе.

Так, с 1 января 2020 года будет увеличена заработная плата в среднем на 30% - врачам, и в среднем на 20% - среднему медицинскому персоналу. Расчет повышения заработной платы будет произведен путем установления коэффициентов в зависимости от квалификационной категории работников организаций здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

«В разрезе регионов по каждой медицинской организации мы ввели ежемесячный мониторинг. Не сразу подняли, было очень много обращений, в том числе обращались ко мне. В целом добились полного исполнения. Все деньги, которые были выделены на повышение, направлены. В среднем на 30% удалось поднять зарплату. Кто-то получил больше, кто-то – меньше. Это есть рыночный механизм. Мы целенаправленно, планомерно выстраивали в системе здравоохранения на протяжении многих лет реформы, направленные на развитие конкуренции рынка. Сегодня эти институциональные реформы практически проведены», - прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.





По словам главы Минздрава, сегодня клиники сами определяют системы оплату труда, однако данный механизм нужно все же контролировать.

«Тем не менее, если зарплаты в частной клинике выше, чем в государственных, то это не значит, что они могут не повышать (зарплату). Как деньги внутри организаций будут распределяться – здесь как раз роль профсоюзных ячеек, организаций в целях справедливого распределения. Мы будем по этому механизму работать. В рамках государственной программы развития здравоохранения до 2026 года, Фонда медстрахования и в рамках государственного бюджета дополнительные средства на поэтапное повышение зарплаты заложены», - подчеркнул министр.

Как проинформировал председатель казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения Бакытжан Тажибаев, эта мера охватывает более 250 тысяч специалистов отрасли.

«В чем заключается цель соглашения? Механизм повышения заработной платы заключается именно в социальном партнерстве министерства и профсоюза. Также в рамках концепции слышащего государства все расчеты, которые проводились по повышению заработной платы и охват большего количество специалистов, было с учетом мнения большего количества специалистов и профсоюза», - сказал Б. Тажибаев.

В свою очередь, глава Фонда ОСМС Жумагулов Айбатыр подтвердил, что при заключении договоров на оказание ГОБМП и ОСМС предусмотрены обязательства поставщиков медицинских услуг с 1 января 2020 года обеспечить повышение заработной платы врачебному персоналу - на 30%, среднему медицинскому персоналу – на 20%.



