В два раза больше текстиля выпустили 2022 году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года рост объемов производства в легкой промышленности составил более 28%. Такие данные приводит управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации госоргана, предприятия выпустили продукции на шесть млрд тенге. При этом, как заверяют в облакимате, текстильных изделий выпустили более чем в два раза больше, одежды – на 52%. Незначительный рост - в производстве кожаной продукции.

«В 2021 году по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса – 2025» по отрасли легкой промышленности предоставили семь грантов на сумму 29,3 млн тенге для реализации новых бизнес-идей. В рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» в прошлом году выделили грант в пять млн тенге на производство функциональной спортивной одежды. В целях развития отрасли утверждена «Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022-2025 годы», которая включает меры по совершенствованию нормативной правовой базы, государственной поддержки, увеличению мощностей отечественных производителей и внедрению мирового опыта и развитие экспорта», - добавили в управлении.

В регионе действует единственное предприятие по пошиву чулочно-носочных изделий. Владелец компании подробно рассказывал, как организовывал только на первый взгляд несложное производство. С момента открытия производство расширили и в прошлом году со своими товарами поехали на республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана».

В период действия ЧП, объявленного из-за пандемии коронавируса, в области запустили производство полипропиленовой тары, или так называемых «биг-бэгов». В управлении сообщили, что сейчас североказахстанская продукция поставляется «Казахмысу», «Казцинку», компании «Алина групп», «Казминерал». На предприятии работают около 250 человек.

В облакимате отметили, что заинтересованы в развитии отрасли легкой промышленности. Проекты в этой сфере обеспечивают высокую занятость населения.