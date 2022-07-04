В два раза больше пациентов сможет вылечить Президентская клиника
Специалисты нового блока будут заниматься реабилитацией пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, кардиохирургических, нейрохирургических и ортопедических операций. Пациенты могут получить полный цикл лечебно-диагностической помощи. Это – диагностика, лечение и реабилитация.
Диагностическая база нового терапевтического блока будет представлена парком медицинского оборудования экспертного класса. Представленные здесь технологии не имеют аналогов в Казахстане, в некоторых случаях и в СНГ. Это позволит расширить диагностические возможности и ставить диагноз самым сложным пациентам.
Медицинские сотрудники нового блока проходят строгий отбор по квалификационным требованиям и обучаются в лучших клиниках ближнего и дальнего зарубежья.
Новый терапевтический корпус будет принимать пациентов по 3 источникам: прикреплённое население, в рамках ГОБМП и ОСМС, на платной основе.
Ежегодно в Президентской клинике лечится более 8000 пациентов. С момента внедрения единой национальной системы здравоохранения все больше казахстанцев выбирают лечение в Президентской клинике. Увеличение коечного фонда больницы в два раза позволит охватить еще большее количество пациентов.
Фото: БМЦ УДП РК