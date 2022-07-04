В два раза больше пациентов сможет вылечить Президентская клиника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скоро на базе Президентской клиники откроется новый лечебно-диагностический блок на 200 коек. Здесь будут представлены следующие профили: терапия, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, неврология, ревматология, кардиология, передает МИА «Казинформ».

Специалисты нового блока будут заниматься реабилитацией пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, кардиохирургических, нейрохирургических и ортопедических операций. Пациенты могут получить полный цикл лечебно-диагностической помощи. Это – диагностика, лечение и реабилитация.

Диагностическая база нового терапевтического блока будет представлена парком медицинского оборудования экспертного класса. Представленные здесь технологии не имеют аналогов в Казахстане, в некоторых случаях и в СНГ. Это позволит расширить диагностические возможности и ставить диагноз самым сложным пациентам.

Медицинские сотрудники нового блока проходят строгий отбор по квалификационным требованиям и обучаются в лучших клиниках ближнего и дальнего зарубежья.

Новый терапевтический корпус будет принимать пациентов по 3 источникам: прикреплённое население, в рамках ГОБМП и ОСМС, на платной основе.

Ежегодно в Президентской клинике лечится более 8000 пациентов. С момента внедрения единой национальной системы здравоохранения все больше казахстанцев выбирают лечение в Президентской клинике. Увеличение коечного фонда больницы в два раза позволит охватить еще большее количество пациентов.

Фото: БМЦ УДП РК