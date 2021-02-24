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    13:26, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    В два раза больше месячной нормы осадков выпало за полтора суток в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие сутки местами выпали осадки в объеме декадной и больше месячной нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», погоду последние полтора суток в регионе формировал южный циклон. В Петропавловске выпало 79% от месячной нормы осадков. Меньше всего в районе М. Жумабаева – 67% от месячной нормы.

    «Месячная норма и превышающее количество осадков выпало в Есильском районе - 18,7 мм при норме 9 мм, в Кызылжарском районе - 27 мм при норме 17 мм, в Тайыншинском районе - 13,8 мм при норме 10 мм, в Тимирязевском районе - 24 мм при норме 11 мм, в Акжарском районе - 18,7 мм при норме 12 мм, районе им. Г. Мусрепова - 16,8 мм при норме 16 мм, в Жамбылском районе - 23,7 мм при норме 13 мм, в Мамлютском районе 13,6 мм при норме 13 мми в Уалихановском районе - 27,6 мм при норме 12 мм», - рассказали североказахстанские синоптики.

    По всей области наблюдался штормовой ветер со скоростью 12-29 метров в секунду. В Петропавловске, Кызылжарском и Тайыншинском районах - более 30 метров в секунду.

    Последствия непогоды еще устраняют. Спасатели принимают все возможные меры, чтобы добраться до двух пастухов, которые со вчерашнего дня находятся в лесу и не могут выбраться самостоятельно.

    В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается понижением температуры воздуха до минус 30 градусов.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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