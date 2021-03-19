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В Душанбе состоялось XVI заседание Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству

19 Марта 2021 09:11
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В Душанбе состоялось XVI заседание Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр возглавил казахстанскую делегацию для участия в XVI заседании Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, национальных компаний, а также приглашенные представители соответствующих организаций обеих сторон.

В рамках визита Роман Скляр встретился с Премьер-Министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, где рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и строительной сферах.

Темы взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики и водных ресурсов, транспорта и гражданской авиации нашли отражение на встрече Романа Скляра и сопредседателя Комиссии — первого заместителя Премьер-Министра Республики Таджикистан Давлатали Саида. Также рассмотрен ход реализации решений XV заседания Комиссии, проведенного в апреле 2019 года в Нур-Султане.

По ключевым направлениям казахстанско-таджикистанского взаимодействия на заседании Комиссии выступили министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

Участники встречи отметили продуктивность совместных усилий по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и реализации совместных взаимовыгодных проектов. По итогам заседания подписан протокол о реализации достигнутых соглашений.


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#Правительство РК   #Таджикистан  
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