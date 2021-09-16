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В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

16 Сентября 2021, 11:11
В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает МИА «Казинформ».

Видеокадры начала встречи опубликовал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

Как сообщалось, 16-17 сентября Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятиях будут обсуждены текущая ситуация в Афганистане, проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы сотрудничества стран ОДКБ и ШОС.

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Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

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Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.


ОДКБ   Таджикистан  
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