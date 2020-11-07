В ДУМК поблагодарили гендиректора «Asyl arna» Мухамеджана Тазабека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Духовном управлении мусульман Казахстана поблагодарили генерального директора телеканала «Asyl arna» Мухамеджана Тазабека за проделанную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, в связи с открытием нового телеканала «Халық арна» в Казахстане закрывается телеканал «Asyl arna».

«Мы благодарим директора «Асыл арна» Мухамеджана Тазабекова. Он все архивные материалы, принадлежащие телеканалу «Асыл арна», передал нам. В свою очередь генеральным директором нового телеканал стал Нуржан Даркулов», - заявил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров во время онлайн-брифинга в СЦК.

Как отметил Мухамеджан Тазабек, открытие нового телеканала является важным и значимым событием для всего информационного пространства.

«Поздравляем с открытием нового телеканала «Халық арна». Мы в течение 10 лет работали вместе с Духовным управлением мусульман Казахстана. Это является историческим событием», - прокомментировал М. Тазабек.

Напомним, в Казахстане запустили новый телеканал «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана. Телеканал доступен через национальный оператор «OTAU TV», а также цифровую услугу «iD TV».

Фото: qamshy.kz