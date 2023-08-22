В ДТП в Турции погибли 12 человек

СТАМБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 12 человек погибли и 19 пострадали в результате того, что автобус въехал в заграждение в провинции Йозгат в центральной части Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

В сообщении говорится, что пассажирский автобус, следовавший из провинции Сивас в Стамбул, по неизвестной причине съехал с дороги на выезде из района Соргун в Йозгате.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что начато судебное разбирательство.