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    21:50, 21 Август 2023 | GMT +6

    В ДТП в Турции погибли 12 человек

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    СТАМБУЛ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 12 человек погибли и 19 пострадали в результате того, что автобус въехал в заграждение в провинции Йозгат в центральной части Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    В сообщении говорится, что пассажирский автобус, следовавший из провинции Сивас в Стамбул, по неизвестной причине съехал с дороги на выезде из района Соргун в Йозгате.

    Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что начато судебное разбирательство.


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    СМИ Мировые новости Турция ДТП
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