23 Сентября 2022, 00:23

В ДТП в Костанайской области погибли два человека

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 400 км республиканской трассы Алматы-Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 15:00 57-летний водитель автомашины «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузной машиной под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир скончались от полученных травм»,- сообщили в департаменте полиции.