В ДТП в Актюбинской области столкнулись фура и легковая автомашина - погиб пассажир
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Легковая автомашина столкнулась с грузовой фурой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.
ДТП произошло сегодня утром на 932 километре автодороги «Самара - Шымкент» возле поселка Белкопа. Автомашина «Honda» столкнулась лоб в лоб с грузовой автомашиной «DAF».
«25 ноября в 11:30 на трассе «Самара-Шымкент» произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомашины «Honda», совершая обгон, не рассчитав расстояние, совершил столкновение со встречной фурой – грузовой автомашиной марки «DAF». В результате столкновения пассажир автомашины «Honda» погиб на месте ДТП, водитель автомашины с различными ранениями госпитализирован в районную больницу», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, не выезжать на полосу встречного движения.
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